Okko и сеть ресторанов «Папа Джонс» запустили акцию, посвященную пицце в фильмах и сериалах. Ее подробности «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
Чтобы поучаствовать, нужно заказать 30-сантиметровую пиццу в одном из ресторанов «Папа Джонс». На ее коробке будет QR-код, по которому можно попасть на страницу с викториной. Участникам нужно ответить на 10 несложных вопросов о пицце в популярных фильмах и сериалах.
После прохождения квиза всем дадут два промокода — на подписку в Okko и на бесплатную 23-сантиметровую пиццу в сети «Папа Джонс» при заказе от 1599 рублей. Дизайн коробки для акции разработали с помощью нейросети «Кандинский».
Недавно Okko открыл летние кинотеатры на московской ВДНХ и в петербургском «Севкабель Порту». В программе — российские и зарубежные комедии, драмы, фэнтези и боевики, подробности — здесь.