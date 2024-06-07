Чтобы поучаствовать, нужно заказать 30-сантиметровую пиццу в одном из ресторанов «Папа Джонс». На ее коробке будет QR-код, по которому можно попасть на страницу с викториной. Участникам нужно ответить на 10 несложных вопросов о пицце в популярных фильмах и сериалах.