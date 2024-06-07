Netflix объявил о выходе «Мотеля „Трансильвания“» — спин-оффа популярной франшизы «Монстры на каникулах» с Адамом Сэндлером и Селеной Гомес, передает Collider.
Подробности сюжета пока неизвестны, стриминговый сервис поделился лишь первым кадром из ленты. На нем изображены Драк и Мейвис, парящие над своим новым бизнесом. Отец, с одной стороны, выглядит гордым за свою дочь, а с другой — скрещивает пальцы за спиной, явно что‑то задумывая. Мейвис же любуется своим новым детищем, складывая руки в виде фоторамки.
Первая часть «Монстров на каникулах» вышла в 2012 году. Мультфильм рассказывал о графе Дракуле, владельце отеля «Трансильвания», где монстры со всего мира могут отдохнуть от людей.
На 118-й день рождения своей дочери Мейвис Дракула приглашает самых известных чудовищ: Франкенштейна, Мумию, семью оборотней и Человека-невидимку. Однако вместе с ними в отель попадает 21-летний парень по имени Джонатан, в которого быстро влюбляется Мейвис.
Несмотря на смешанные отзывы, картина установила рекорд по кассовым сборам, заработав в общей сложности 222 млн долларов. За оригинальным проектом последовали сиквелы — «Монстры на каникулах-2» (2015), «Монстры на каникулах: Море зовет» (2018) и «Монстры на каникулах: Трансформания» (2022).