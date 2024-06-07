Пикник Афиши 2024
МСК, СК Лужники, 3–4.08=)СПБ, Елагин остров, 10–11.08
Афиша | СБЕР — генеральный партнёр

Убит зампред движения «Зов Народа» Антон Еговцев, который писал доносы на звезд

Сегодня в 10:39
Фото: «Зов Народа»/Telegram

В Подмосковье убили зампреда правоконсервативного движения «Зов Народа» Андрея Еговцева. Об этом говорится в телеграм-канале организации.

По данным «112», 37-летнего мужчину подкараулил в подъезде поклонник его супруги Екатерины. Он нанес Еговцеву множественные ножевые ранения, которые оказались смертельными.

Общественник успел дать ему отпор и пострадал, его госпитализировали.

«Shot» со ссылкой на близких погибшего пишет, что убийца давно преследовал Еговцева и его жену, «закрывался в машине и проводил пальцем по горлу». На сталкера было написано несколько заявлений, но преследовать семейную пару он не перестал.

Антон Еговцев, как и другие члены «Зова народа», известны жалобами на российских звезд с антивоенной позицией или тех, кого активисты считают аморальными. Участники движения просили признать иноагентом рэпера Лигалайза, проверить Оксимирона* на экстремизм, жаловались в СК на наряд Ольги Бузовой на концерте в Уфе.

* Мирон Федоров (Оксимирон) внесен Минюстом в реестр иноагентов.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами