Убит зампред движения «Зов Народа» Антон Еговцев, который писал доносы на звезд

В Подмосковье убили зампреда правоконсервативного движения «Зов Народа» Андрея Еговцева. Об этом говорится в телеграм-канале организации.
По данным «112», 37-летнего мужчину подкараулил в подъезде поклонник его супруги Екатерины. Он нанес Еговцеву множественные ножевые ранения, которые оказались смертельными.
Общественник успел дать ему отпор и пострадал, его госпитализировали.
«Shot» со ссылкой на близких погибшего пишет, что убийца давно преследовал Еговцева и его жену, «закрывался в машине и проводил пальцем по горлу». На сталкера было написано несколько заявлений, но преследовать семейную пару он не перестал.
Антон Еговцев, как и другие члены «Зова народа», известны жалобами на российских звезд с антивоенной позицией или тех, кого активисты считают аморальными. Участники движения просили признать иноагентом рэпера Лигалайза, проверить Оксимирона* на экстремизм, жаловались в СК на наряд Ольги Бузовой на концерте в Уфе.
* Мирон Федоров (Оксимирон) внесен Минюстом в реестр иноагентов.