«Пиши, сокращай» и «45 татуировок менеджера»: какую бизнес-литературу читают россияне

В сети «Читай-город» рассказали «Афише Daily», какую бизнес-литературу чаще покупают россияне. Абсолютным лидером продаж стала книга о работе с текстом «Пиши, сокращай-2025. Как создавать сильный текст» Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой.
Второе место заняли руководства Максима Батырева для управленцев и менеджеров по продажам — «45 татуировок менеджера. Правила российского руководителя» и «45 татуировок продавана. Правила для тех, кто продает и управляет продажами».
На третьем месте книга Алексея Маркова «Капитал. Как сколотить капитал, как его не потерять и почему нам его так не хватает». В топ-5 также вошли история успеха мультсериала — «Смешарики. История культовой вселенной» Марии Корниловой и «Кремлевская школа переговоров» Игоря Рызова.
С марта по май 2024 года в сети «Читай-город» было продано 5528 экземпляров из первой пятерки. 30% продаж из них приходятся на новинку «Пиши, сокращай-2025».
Всего из раздела «Экономика. Управление. Бизнес» россияне купили за три месяца более 120 тыс. книг. По сравнению с аналогичным периодом в 2022 году продажи бизнес-литературы упали в штуках на 2,4%.
На данный момент каждый третий автор в топ-100 бизнес-книг — российский. Среди российских авторов в топе лишь четыре женщины — Людмила Сарычева, Мария Корнилова, Василиса Глядешкина и Александра Жаркова.