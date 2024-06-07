«Пиши, сокращай» и «45 татуировок менеджера»: какую бизнес-литературу читают россияне

На третьем месте книга Алексея Маркова «Капитал. Как сколотить капитал, как его не потерять и почему нам его так не хватает». В топ-5 также вошли история успеха мультсериала — «Смешарики. История культовой вселенной» Марии Корниловой и «Кремлевская школа переговоров» Игоря Рызова.