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Планктон из «Губки Боба» получит собственный фильм

Сегодня в 09:58
Иллюстрация: «Губка Боб квадратные штаны»/Nickelodeon Animation Studios

Netflix выпустит мультфильм про злобного и властолюбивого копепода Планктона из «Губки Боба». Об этом представители стриминга сообщили в пресс-релизе Next on Netflix Animation, передает Deadline.

В картине мир Планктона переворачивается с ног на голову, когда его план мирового господства срывается. В мультсериале герой управляет рестораном «Чам Баккет» вместе с Карен — компьютером, который служит ему помощником и женой. Премьера мультфильма намечена на 2025 год.

Режиссером проекта выступил Дейв Нидэм («Босс-молокосос-2»), а сценарий написали Марк Чеккарелли и Винсент Уоллер. Роли озвучат Мистер Лоренс, Джилл Талли, Том Кенни, Билл Фагербакке, Кэролин Лоренс, Клэнси Браун и Роджер Бампасс.

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