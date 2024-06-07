Планктон из «Губки Боба» получит собственный фильм

Netflix выпустит мультфильм про злобного и властолюбивого копепода Планктона из «Губки Боба». Об этом представители стриминга сообщили в пресс-релизе Next on Netflix Animation, передает Deadline.
В картине мир Планктона переворачивается с ног на голову, когда его план мирового господства срывается. В мультсериале герой управляет рестораном «Чам Баккет» вместе с Карен — компьютером, который служит ему помощником и женой. Премьера мультфильма намечена на 2025 год.
Режиссером проекта выступил Дейв Нидэм («Босс-молокосос-2»), а сценарий написали Марк Чеккарелли и Винсент Уоллер. Роли озвучат Мистер Лоренс, Джилл Талли, Том Кенни, Билл Фагербакке, Кэролин Лоренс, Клэнси Браун и Роджер Бампасс.