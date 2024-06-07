Планктон из «Губки Боба» получит собственный фильм

В картине мир Планктона переворачивается с ног на голову, когда его план мирового господства срывается. В мультсериале герой управляет рестораном «Чам Баккет» вместе с Карен — компьютером, который служит ему помощником и женой. Премьера мультфильма намечена на 2025 год.