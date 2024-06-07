Ксения Раппопорт в военном суде назвала спектакль «Финист Ясный Сокол» «профилактической прививкой»

«Нам как зрителям это очень подробно рассказано и показано. Показан, очень просто, механизм, как девушки, девочки, у которых в жизни произошли неприятные обстоятельства, <…> и в момент их уязвимости и боли к ним подключаются вот такие люди, которые профессионально вычисляют таких женщин и вступают с ними в переписку. И дальше мы видим, каким кошмаром и ужасом это заканчивается», — сказала Раппопорт.