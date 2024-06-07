Ксения Раппопорт в военном суде назвала спектакль «Финист Ясный Сокол» «профилактической прививкой»

Актриса Ксения Раппопорт заявила, что спектакль «Финист Ясный Сокол» Евгении Беркович и Светланы Петрийчук — это «колоссальная профилактическая прививка» и очень важная разъяснительная работа, необходимая, чтобы объяснить девушкам, как легко можно попасть под влияние террористов, передает РБК.
Народная артистка России выступила во Втором Западном окружном военном суде как свидетель защиты. Она отметила, что посыл спектакля понятен и хорошо донесен до зрителя. Женщина назвала произведение «горестным рассказом о том, как простые, нормальные девушки оказались втянуты в деятельность террористической группировки путем искусной вербовки».
«Нам как зрителям это очень подробно рассказано и показано. Показан, очень просто, механизм, как девушки, девочки, у которых в жизни произошли неприятные обстоятельства, <…> и в момент их уязвимости и боли к ним подключаются вот такие люди, которые профессионально вычисляют таких женщин и вступают с ними в переписку. И дальше мы видим, каким кошмаром и ужасом это заканчивается», — сказала Раппопорт.
Актриса подчеркнула, что в спектакле нет оправдания терроризма, в котором обвиняют Беркович и Петрийчук. «Как может служить оправданием терроризма страшная история, которая происходит на суде и в конце которого выносится обвинительный приговор, и в конце звучит песня, которая фактически хоронит Марьюшку?» — спросила она.
«Это колоссальная профилактическая прививка. Это очень важный спектакль, особенно сегодня, когда эта опасность существует и она обострена. Она страшно обострена. Вообще было бы здорово, чтобы такой спектакль был и про мужчин, как они туда попадают», — заявила актриса.
Евгения Беркович и Светлана Петрийчук находятся в СИЗО с мая 2023 года. Суд регулярно продлевает им арест в качестве меры пресечения. Уголовное дело на театральных деятельниц завели на основании «деструктологической» экспертизы религиоведа Роман Силантьева, основанной на дисциплине, считающейся рядом экспертов лженаучной.
Он обнаружил в «Финисте Ясном Соколе» признаки следующих «деструктивных идеологий»: ИГИЛ*, субкультуры русских жен-неофиток террористов, а также «идеологии радикального феминизма и борьбы с андроцентричным общественным укладом России».
Спектакль «Финист Ясный Сокол» посвящен девушкам, которые решили выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию. В основу постановки легли реальные приговоры и допросы женщин.
* ИГИЛ признан в России террористической организацией, ее деятельность в стране запрещена.