Эми Адамс снимется в драме «У моря» вместе с Мюрреем Бартлеттом

Американская актриса Эми Адамс, известная по фильмам «Прибытие» и «Зачарованная», снимется в драме «У моря» вместе с Мюрреем Бартлеттом из сериала «Белый лотос». Об этом сообщил Deadline.
Картину снимут Корнел Мундруцо и Ката Вебер, авторы «Фрагментов женщины» и «Белого Бога». Фильм разработают продакшн-компании Hammerstone Studios, Ryder Picture Company и AR Content. Съемки начнутся в Бостоне в июне.
Лента расскажет о женщине по имени Лаура, которая после долгой реабилитации возвращается к своей семье. Героиня приезжает в пляжных домик, где приспосабливается к сложной жизни, которую, казалось, уже оставила позади.
Лаура сталкивается со следующей главой своей жизни, в которой больше нет карьеры, принесшей ей славу, богатство и, самое важное, самоидентификацию. Адамс исполнит роль Лауры, а Бартлетт — ее мужа.
Фильм спродюсируют Александр Роднянский из AR Content, Стюарт Манашил, Аарон Райдер и Эндрю Суитт из Ryder Picture Company, а также Алекс Лебовичи и Джон Оакс из Hammerstone Studios, Виктория Петраний и Мундруцо.
Над проектом поработают Пол Дж. Диас, Мария Брис из 3:33 Creative, Ли Брода из LD Entertainment, Джефф Райс из Jeff Rice Films, Майкл Куписк, Зсофи Облат и Рейчел Рубин.
Финансировать картину будут AR Content, Пол Дж. Диас и Hammerstone Studios. Дистрибуцией драмы займутся WME Independent и Capstone Pictures.