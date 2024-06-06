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Эми Адамс снимется в драме «У моря» вместе с Мюрреем Бартлеттом

Сегодня в 01:31
Фото: The Hollywood Reporter/YouTube

Американская актриса Эми Адамс, известная по фильмам «Прибытие» и «Зачарованная», снимется в драме «У моря» вместе с Мюрреем Бартлеттом из сериала «Белый лотос». Об этом сообщил Deadline.

Картину снимут Корнел Мундруцо и Ката Вебер, авторы «Фрагментов женщины» и «Белого Бога». Фильм разработают продакшн-компании Hammerstone Studios, Ryder Picture Company и AR Content. Съемки начнутся в Бостоне в июне.

Лента расскажет о женщине по имени Лаура, которая после долгой реабилитации возвращается к своей семье. Героиня приезжает в пляжных домик, где приспосабливается к сложной жизни, которую, казалось, уже оставила позади.

Лаура сталкивается со следующей главой своей жизни, в которой больше нет карьеры, принесшей ей славу, богатство и, самое важное, самоидентификацию. Адамс исполнит роль Лауры, а Бартлетт — ее мужа.

Фильм спродюсируют Александр Роднянский из AR Content, Стюарт Манашил, Аарон Райдер и Эндрю Суитт из Ryder Picture Company, а также Алекс Лебовичи и Джон Оакс из Hammerstone Studios, Виктория Петраний и Мундруцо.

Над проектом поработают Пол Дж. Диас, Мария Брис из 3:33 Creative, Ли Брода из LD Entertainment, Джефф Райс из Jeff Rice Films, Майкл Куписк, Зсофи Облат и Рейчел Рубин.

Финансировать картину будут AR Content, Пол Дж. Диас и Hammerstone Studios. Дистрибуцией драмы займутся WME Independent и Capstone Pictures.

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