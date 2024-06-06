Режиссер «Умри, но не сейчас» и «Пророка» снимет фильм о блокаде Ленинграда

Тамахори также сказал, что всю жизнь смотрел российские фильмы и полюбил их. «Русские фильмы — это чаще всего мрачные картины о борьбе за жизнь, очень фантастические истории. Чаще всего это не похожие на другие фильмы, где в центре веселые и счастливые семьи», — поделился он.