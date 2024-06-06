Режиссер «Умри, но не сейчас» и «Пророка» снимет фильм о блокаде Ленинграда

Новозеландский режиссер Ли Тамахори, снявший «Умри, но не сейчас» и «Пророка», снимет фильм о блокаде Ленинграда. Об этом кинематографист рассказал в интервью «Известиям».
Тамахори признался, что «впечатлен Россией, потому что знаком с ее историей». Он поделился, что впервые посетил страну еще в 2002 году. Затем режиссер приезжал в Петербург. История блокады Ленинграда потрясла его.
«Меня поразило два момента Второй мировой войны — блокада Ленинграда и Сталинградская бита. Но то, как русские удерживали Ленинград…», — сказал Тамахори.
Кинематографист назвал историю блокадного Ленинграда «историей сплочения людей», которой он, по собственному признанию, «очарован». Он подчеркнул, что хотел бы снять фильм о блокаде, но ему требуется на это бюджет.
«Люди тогда боролись за свою жизнь и просто не могли сдаться. Но история самой осады города просто поразительная. И те грузовики, которые двигались по озеру. Я всегда думал, что хотел бы снять такую масштабную эпическую историю», — отметил режисер.
Тамахори добавил, что «много читал» о России, «изучал период с начала революции и до распада Советского Союза». «Меня всегда восхищало, как Россия выжила», — признался кинематографист.
Тамахори также сказал, что всю жизнь смотрел российские фильмы и полюбил их. «Русские фильмы — это чаще всего мрачные картины о борьбе за жизнь, очень фантастические истории. Чаще всего это не похожие на другие фильмы, где в центре веселые и счастливые семьи», — поделился он.
Помимо картины о Ленинграде, Тамахори задумывает новый фильм о новозеландском народе маори. Он хочет рассказать историю, как в 90-х годах «группа маори-растафарианцев на лошадях, прямо как в вестерне, осадила один из городов и сожгла его половину».
«Это было очень сложное и пугающее время. Члены той банды вбили себе в голову, что колониализм должен быть отомщен, поэтому они начали сжигать фермы, полицейские участки и церкви. Это сложная история, но я с нетерпением жду возможности приступить к ней», — сказал режиссер.