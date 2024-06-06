Группа Placebo анонсировала выступление на фестивале Park Live. Он пройдет в Алматы

Placebo столкнулись с критикой из‑за решения приехать на Park Live в Казахстан. Поклонники посчитали, что решение сотрудничать с российской компанией-организатором означает поддержку группой политики России. Некоторые поклонники пообещали удалить песни группы из своих плейлистов. Они отметили, что музыканты могли выступить в Казахстане на мероприятии, не связанном с Россией. Другие фанаты же, напротив, поблагодарили Placebo за готовность выступить в СНГ.