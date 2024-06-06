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Группа Placebo анонсировала выступление на фестивале Park Live. Он пройдет в Алматы

Вчера в 22:30
Фото: placeboworld

Британская рок-группа Placebo анонсировала выступление на фестивале Park Live, который в этом году пройдет в казахстанском городе Алматы. Об этом коллектив написал в своих соцсетях.

Выступление пройдет 8 сентября. Накануне на фестивале выступит американский рэпер Tyga, а хедлайнером первого дня Park Live станет южноафриканский коллектив Die Antwoord.

Фестиваль устраивает «Яндекс». Ранее Park Live проходил в Москве. Первое мероприятие прошло в 2013 году, его хедлайнерами были Limp Bizkit, The Killers, Pendulum и Земфира*.

В другие годы на фестивале выступали The Prodigy, Deftones, Skillet, Muse, Red Hot Chili Peppers, Лана Дель Рэй, Дэвид Гетта, System of a Down, Gorillaz, Massive Attack, Bring Me the Horizon, 30 Seconda to Mars.

В 2020 и 2021 годах Park Live не проводили из‑за пандемии коронавируса, а в 2022 в 2023 годах — из‑за массового отказа от участия зарубежных музыкантов на фоне военной операции России на территории Украины.

Placebo столкнулись с критикой из‑за решения приехать на Park Live в Казахстан. Поклонники посчитали, что решение сотрудничать с российской компанией-организатором означает поддержку группой политики России. Некоторые поклонники пообещали удалить песни группы из своих плейлистов. Они отметили, что музыканты могли выступить в Казахстане на мероприятии, не связанном с Россией. Другие фанаты же, напротив, поблагодарили Placebo за готовность выступить в СНГ.

*Земфира внесена Минюстом в реестр иноагентов.

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