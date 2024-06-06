«Союзмультфильм» разрабатывает русских супергероев

«Мы видим в нашем проекте большой потенциал. Создана целая вселенная со своей историей, героями и их характерами, системой координат, различными сюжетными линиями, при этом, за основу были взяты образы, которые уже стали архетипами в российской истории, культуре, науке, литературе», — сказала председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.