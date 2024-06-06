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«Союзмультфильм» разрабатывает русских супергероев

Вчера в 21:58
Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»

«Союзмультфильм», писатель Сергей Лукьяненко и онлайн-кинотеатр Okko разрабатывают франшизу о вселенной русских супергероев. Об этом сообщается на сайте студии.

Предварительное название проекта — «Орден Алой звезды». Его авторы планируют разрабатывать фильмы, анимационные картины и игры. Саму вселенную придумали Лукьяненко и писатель-фантаст Сергей Волков.

Во франшизу войдут известные учены и исследователи, фольклорные и анимационные образы: Тимур, Айя (Хозяйка Медной горы), Левша, Аэлита, Василиса, Семен Дежнев, инженер Гарин, Ихтиандр и не только. В основу вселенной лягут произведения Алексея Толстого и Александра Беляева.

«Мы видим в нашем проекте большой потенциал. Создана целая вселенная со своей историей, героями и их характерами, системой координат, различными сюжетными линиями, при этом, за основу были взяты образы, которые уже стали архетипами в российской истории, культуре, науке, литературе», — сказала председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

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