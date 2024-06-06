Лекарственные отходы превращают рыб в наркозависимых, а скворцов делают агрессивнее

Как отметил Бертрам, негативные эффект фармацевтических загрязнений исследователи фиксируют не в первый раз. К примеру, с 1992 по 2007 год популяция стервятников в Южной Азии упала на 97% — всему виной диклофенак, который давали скоту. Это привело к тому, что собаки начали питаться скотом вместо птиц и заболевать бешенством, из‑за чего произошла вспышка этого заболевания.