Пикник Афиши 2024
МСК, СК Лужники, 3–4.08=)СПБ, Елагин остров, 10–11.08
Афиша | СБЕР — генеральный партнёр

Лекарственные отходы превращают рыб в наркозависимых, а скворцов делают агрессивнее

Вчера в 22:26
Фото: David Clode/Unsplash

Повсеместное загрязнение экосистем фармацевтическими ингредиентами и наркотиками представляет серьезную угрозу для биоразнообразия, пришла к выводу группа ученных из разных стран. Их исследование опубликовано в журнале Nature Sustainability.

The Guardian со ссылкой на исследование пишет, что воздействие наркотиков оказывает неожиданные изменения в поведении и анатомии животных. К примеру, самки скворцов, которые пьют воду, загрязненную антидепрессантами, такими как «Прозак», становятся менее привлекательными для потенциальных партнеров. Самцы же скворцовых ведут себя более агрессивно и меньше поют, чтобы самок соблазнить.

Другие примеры — особи рыбы кумжа, которые пристращаются к метамфетамину, или окуни, теряющие страх перед хищниками из‑за антидепрессантов. Противозачаточные таблетки приводят к тому, что рыбы в некоторых популяциях меняют пол, из‑за чего падает численность их вида.

Один из авторов статьи, доцент Шведского университета сельскохозяйственных наук Майкл Бертрам отметил, что фармацевтические ингредиенты встречаются в водных путях по всему миру. По его словам, существует несколько способов их попадания в окружающую среду — при производстве лекарств, их употреблении, и после — с человеческими экскрементами.

Согласно исследованию 2022 года, 43,5% водоемов загрязнены хотя бы одним лекарственным компонентом. К такому выводу пришли ученые, изучившие реки в 1052 разных локациях в 104 странах.

Как отметил Бертрам, негативные эффект фармацевтических загрязнений исследователи фиксируют не в первый раз. К примеру, с 1992 по 2007 год популяция стервятников в Южной Азии упала на 97% — всему виной диклофенак, который давали скоту. Это привело к тому, что собаки начали питаться скотом вместо птиц и заболевать бешенством, из‑за чего произошла вспышка этого заболевания.

Чтобы избежать негативных эффектов, авторы нового исследования предлагают изменить производственный процесс фармацевтических препаратов, сделать его «зеленее». Фармацевтам, врачам, медсестрам и ветеринарам необходимо во время обучения рассказывать, как лекарственные отходы влияют на окружающую среду, уверены ученые.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами