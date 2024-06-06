Лекарственные отходы превращают рыб в наркозависимых, а скворцов делают агрессивнее

Повсеместное загрязнение экосистем фармацевтическими ингредиентами и наркотиками представляет серьезную угрозу для биоразнообразия, пришла к выводу группа ученных из разных стран. Их исследование опубликовано в журнале Nature Sustainability.
The Guardian со ссылкой на исследование пишет, что воздействие наркотиков оказывает неожиданные изменения в поведении и анатомии животных. К примеру, самки скворцов, которые пьют воду, загрязненную антидепрессантами, такими как «Прозак», становятся менее привлекательными для потенциальных партнеров. Самцы же скворцовых ведут себя более агрессивно и меньше поют, чтобы самок соблазнить.
Другие примеры — особи рыбы кумжа, которые пристращаются к метамфетамину, или окуни, теряющие страх перед хищниками из‑за антидепрессантов. Противозачаточные таблетки приводят к тому, что рыбы в некоторых популяциях меняют пол, из‑за чего падает численность их вида.
Один из авторов статьи, доцент Шведского университета сельскохозяйственных наук Майкл Бертрам отметил, что фармацевтические ингредиенты встречаются в водных путях по всему миру. По его словам, существует несколько способов их попадания в окружающую среду — при производстве лекарств, их употреблении, и после — с человеческими экскрементами.
Согласно исследованию 2022 года, 43,5% водоемов загрязнены хотя бы одним лекарственным компонентом. К такому выводу пришли ученые, изучившие реки в 1052 разных локациях в 104 странах.
Как отметил Бертрам, негативные эффект фармацевтических загрязнений исследователи фиксируют не в первый раз. К примеру, с 1992 по 2007 год популяция стервятников в Южной Азии упала на 97% — всему виной диклофенак, который давали скоту. Это привело к тому, что собаки начали питаться скотом вместо птиц и заболевать бешенством, из‑за чего произошла вспышка этого заболевания.
Чтобы избежать негативных эффектов, авторы нового исследования предлагают изменить производственный процесс фармацевтических препаратов, сделать его «зеленее». Фармацевтам, врачам, медсестрам и ветеринарам необходимо во время обучения рассказывать, как лекарственные отходы влияют на окружающую среду, уверены ученые.