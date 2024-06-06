Башкирские депутаты предложили запретить артистам непристойно одеваться и материться

Члены Госсобрания Башкортостана внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается обязать артистов формировать у зрителей традиционные ценности. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.
В закон «Основы законодательства Российской федерации о культуре» башкирские депутаты предлагают следующую поправку: «Деятельность творческих коллективов и исполнителей основывается на принципах формирования у потребителей традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти».
Также авторы инициативы хотят запретить артистам во время и вне концертов материться, непристойно одеваться, употреблять алкоголь и наркотики, совершать «поступки, противоречащие установленным в обществе нормам».
Основная же часть законопроекта посвящена фонограмме. Депутаты предлагают закрепить в законодательстве термин «плюсовая фонограмма» и обязать как исполнителей, так и организаторов информировать зрителей об использовании фонограммы либо об исполнении под «живой звук». Если такого информирования не будет зрители смогут вернуть деньги за билет, предполагает законопроект.
Об использовании фонограммы организаторы обязаны сообщать и сейчас, но четкого разделения видов фонограмм и ответственности за нарушения закон не предусматривает. Поэтому норма не исполняется, а зрителей массово вводят в заблуждение, указывают авторы законопроекта.