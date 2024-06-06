Башкирские депутаты предложили запретить артистам непристойно одеваться и материться

Основная же часть законопроекта посвящена фонограмме. Депутаты предлагают закрепить в законодательстве термин «плюсовая фонограмма» и обязать как исполнителей, так и организаторов информировать зрителей об использовании фонограммы либо об исполнении под «живой звук». Если такого информирования не будет зрители смогут вернуть деньги за билет, предполагает законопроект.