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Вирджини Виар покидает пост креативного директора Chanel

Сегодня в 20:57
Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Getty Images

Вирджини Виар покидает пост креативного директора модного дома Chanel после 37 лет работы в нем. Об этом сообщил WWD.

Последние пять лет Виар возглавляла бренд. За это время, как указали в компании, ей «удалось обновить коды дома, сохраняя при этом уважение к наследию Chanel». Кто займет пост Виар, пока не раскрывается.

Модный дом поблагодарил Виар «за ее выдающийся вклад в моду, креативность и витальность бренда». Чем займется дизайнер теперь, неясно.

Вирджини Виар стала креативным директором Chanel после смерти Карла Лагерфельда в 2019 году. Лагерфельд называл Виар своей правой рукой и описывал их отношения как «глубокую привязанность и настоящую дружбу».

В 90-х Виар помогала Лагерфельду с коллекциями Chloé, а с 1997-го стала координировать кутюрные и подиумные коллекции Chanel. В последние годы жизни Лагерфельда под кураторством Виар выходило восемь коллекций в год, включая кутюрную, ready-to-wear, межсезонные и Métiers d’Art.

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