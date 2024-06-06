Вирджини Виар покидает пост креативного директора Chanel

Вирджини Виар покидает пост креативного директора модного дома Chanel после 37 лет работы в нем. Об этом сообщил WWD.
Последние пять лет Виар возглавляла бренд. За это время, как указали в компании, ей «удалось обновить коды дома, сохраняя при этом уважение к наследию Chanel». Кто займет пост Виар, пока не раскрывается.
Модный дом поблагодарил Виар «за ее выдающийся вклад в моду, креативность и витальность бренда». Чем займется дизайнер теперь, неясно.
Вирджини Виар стала креативным директором Chanel после смерти Карла Лагерфельда в 2019 году. Лагерфельд называл Виар своей правой рукой и описывал их отношения как «глубокую привязанность и настоящую дружбу».
В 90-х Виар помогала Лагерфельду с коллекциями Chloé, а с 1997-го стала координировать кутюрные и подиумные коллекции Chanel. В последние годы жизни Лагерфельда под кураторством Виар выходило восемь коллекций в год, включая кутюрную, ready-to-wear, межсезонные и Métiers d’Art.