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Apple исправит давнишний баг, позволявший детям обходить родительский контроль

Сегодня в 18:56
Фото: charlesdeluvio/Unsplash

Apple пообещала исправить ошибку в родительском контроле, которая позволяет детям обходить ограничения и просматривать в интернете контент для взрослых. Впервые о ней стало известно еще в 2021 году, сообщает The Wall Street Journal.

Чтобы обойти элементы управления, юные пользователи вводили в адресную строку браузера Safari определенную бессмысленную фразу. Спустя годы существования бага газета WSJ привлекла к нему внимание, после чего Apple объявила об устранении проблемы в следующем обновлении iOS.

Лазейка отключает систему родительского контроля Screen Time для Safari, позволяя детям получить доступ ко всему, о чем они могут подумать.

Screen Time появился в 2018 году. Спустя год после запуска Apple начала бороться со сторонними сервисами, предлагавшими те же задачи, под предлогом обеспечения безопасности данных устройства. Теперь компанию критикуют за пренебрежительное отношение к пользователям, возникшее из‑за подавления конкуренции.

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