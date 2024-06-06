Apple исправит давнишний баг, позволявший детям обходить родительский контроль

Screen Time появился в 2018 году. Спустя год после запуска Apple начала бороться со сторонними сервисами, предлагавшими те же задачи, под предлогом обеспечения безопасности данных устройства. Теперь компанию критикуют за пренебрежительное отношение к пользователям, возникшее из‑за подавления конкуренции.