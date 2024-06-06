Apple исправит давнишний баг, позволявший детям обходить родительский контроль

Apple пообещала исправить ошибку в родительском контроле, которая позволяет детям обходить ограничения и просматривать в интернете контент для взрослых. Впервые о ней стало известно еще в 2021 году, сообщает The Wall Street Journal.
Чтобы обойти элементы управления, юные пользователи вводили в адресную строку браузера Safari определенную бессмысленную фразу. Спустя годы существования бага газета WSJ привлекла к нему внимание, после чего Apple объявила об устранении проблемы в следующем обновлении iOS.
Лазейка отключает систему родительского контроля Screen Time для Safari, позволяя детям получить доступ ко всему, о чем они могут подумать.
Screen Time появился в 2018 году. Спустя год после запуска Apple начала бороться со сторонними сервисами, предлагавшими те же задачи, под предлогом обеспечения безопасности данных устройства. Теперь компанию критикуют за пренебрежительное отношение к пользователям, возникшее из‑за подавления конкуренции.