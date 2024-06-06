В Южной Корее блогер раскрывает имена людей, участвовавших в групповом изнасиловании 20 лет назад

В Южной Корее анонимный блогер запустил ютуб-канал, на котором он размещает информацию о людях, 20 лет назад участвовавших в групповом изнасиловании несовершеннолетней девочки. Об этом написал The Korea Herald.
Канал появился в конце марта. Сейчас на нем уже 56 видео, которые набрали почти 16 млн просмотров и заставили всю Корею вспомнить о давнем деле из города Мирян. В 2004 году там 41 подростка подозревали в серии жестоких преступлений.
Молодых людей обвиняли в сексуализированном насилии в отношении 14-летней школьницы по фамилии Чхве. Оно длилось 11 месяцев, пока тетя запуганной девочки не узнала о происходящем.
Позднее выяснилось, что у группы старшеклассников были еще две жертвы. Все девочки столкнулись с виктимблеймингом со стороны полиции и местных жителей. Школьниц обвиняли во лжи и в том, что они опозорили город.
В 2008 году семьи пострадавших получили компенсацию от полиции. Но правосудия они так и не дождались: все фигуранты дела о групповом насилии избежали уголовного наказания, 13 из них вовсе не были никак наказаны.
Теперь же об их темном прошлом вновь заговорили. Ютуб-канал раскрыл уже несколько имен. Мужчина по фамилии Пак приостановил работу своего ресторана на следующий день после публикации ролика о его участии в изнасиловании. Ресторан закрылся из‑за нарушения строительного законодательства, заявили СМИ Миряна.
Другой мужчина по фамилии Шин не смог сохранить в тайне свою личность даже после смены имени. Блогер сообщил, что бывший насильник работает в компании по продаже автомобилей. Оттуда Шина уволили сразу после публикации ролика на ютубе.
Автор видео утверждает, что нашел информацию обо всех участниках преступления благодаря данным, которые сами подростки когда‑то предоставили, чтобы избежать тюрьмы. Блогер намерен раскрыть сведения о каждом обидчике Чхве.
О ней самой и других пострадавших девушках сейчас ничего не известно. Чхве после расследования стремилась сменить школу, но в учебных заведениях не хотели ее принимать. В итоге девушка так и не закончила образование, а в 2007 году переехала в Сеул. Там Чхве несколько раз пыталась покончить с собой.