В Южной Корее блогер раскрывает имена людей, участвовавших в групповом изнасиловании 20 лет назад

О ней самой и других пострадавших девушках сейчас ничего не известно. Чхве после расследования стремилась сменить школу, но в учебных заведениях не хотели ее принимать. В итоге девушка так и не закончила образование, а в 2007 году переехала в Сеул. Там Чхве несколько раз пыталась покончить с собой.