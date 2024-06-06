В Гданьске установили памятник коту, который регулярно провожает хозяйку на поезд

В Гданьске, около железнодорожной станции, установили памятник коту по кличке Рысю. Он стал местной знаменитостью, поскольку регулярно провожает хозяйку на поезд. Историю кота рассказало издание Zawsze Pomorze.
Скульптуру Рысю создала художница Бланка Каминьская. Она представила бронзовую копию рыжего кота ко Дню детей. Фигурку установили у скамейки, на которой Рысю обычно ждет отправления своей хозяйки Патриции Маковской.
Патриция вместе с Рысю присутствовала на торжественном открытии памятника. Кот попозировал рядом со своей копией и пообщался с местными жителями.
Кот стал известен около года назад. Тогда он начал регулярно появляться на станции. Рысю провожал Патрицию на поезд, а потом самостоятельно возвращался домой. По словам хозяйки, он провожает ее, потому что сильно к ней привязан.
Патриция забрала Рысю из приюта, куда тот попал еще котенком: рыжего малыша нашли в мусорном баке. «Я сразу поняла, что это мой кот. Это была любовь», — вспоминает Маковская.
Женщина признается, что сперва не выпускала Рысю из дома. Сейчас же Патриция не боится за кота. Тот приучился везде следовать за ней и откликаться на кличку.
«Рысю ходит только за мной, ни к кому в семье он так не относится. Он провожает меня до поезда и сопровождает на прогулках. У нас очень крепкая связь», — рассказала хозяйка кота.