Армянский коньяк будет называться Armenian brandy

«Новое наименование позволит нам продвигать, рекламировать, экспортировать и обеспечивать внедрение механизмов четкого контроля качества, а также производства коньяка. По этой части также имеется поддержка со стороны ЕС в размере 2,9 млн евро. Деньги будут выплачены в течение двух лет», — пояснил чиновник.