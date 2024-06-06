Армянский коньяк будет называться Armenian brandy

Власти Армении введут географическое наименование Armenian brandy. Продукция, которая ранее называлась коньяк, будет называться бренди, передает News.am со ссылкой на министра экономики страны Геворка Папояна.
«Армения в процессе ребрендинга своего коньяка считает ключевым фактором то, чтобы Armenian brandy был зарегистрирован в качестве географического указателя», — заявил Папоян. Перед тем как выбрать этот вариант, были проведены исследования.
«Новое наименование позволит нам продвигать, рекламировать, экспортировать и обеспечивать внедрение механизмов четкого контроля качества, а также производства коньяка. По этой части также имеется поддержка со стороны ЕС в размере 2,9 млн евро. Деньги будут выплачены в течение двух лет», — пояснил чиновник.
Компенсация от Евросоюза будет выплачена именно за отказ от наименования «коньяк», пишет РБК. Согласно законодательству ЕС, право на использование этого названия имеет только напиток, изготовленный в конкретном регионе Франции.