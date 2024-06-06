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Армянский коньяк будет называться Armenian brandy

Сегодня в 17:55
Фото: Vyacheslav Argenberg

Власти Армении введут географическое наименование Armenian brandy. Продукция, которая ранее называлась коньяк, будет называться бренди, передает News.am со ссылкой на министра экономики страны Геворка Папояна.

«Армения в процессе ребрендинга своего коньяка считает ключевым фактором то, чтобы Armenian brandy был зарегистрирован в качестве географического указателя», — заявил Папоян. Перед тем как выбрать этот вариант, были проведены исследования.

«Новое наименование позволит нам продвигать, рекламировать, экспортировать и обеспечивать внедрение механизмов четкого контроля качества, а также производства коньяка. По этой части также имеется поддержка со стороны ЕС в размере 2,9 млн евро. Деньги будут выплачены в течение двух лет», — пояснил чиновник.

Компенсация от Евросоюза будет выплачена именно за отказ от наименования «коньяк», пишет РБК. Согласно законодательству ЕС, право на использование этого названия имеет только напиток, изготовленный в конкретном регионе Франции.

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