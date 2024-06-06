«Талант, красота и потенциал есть у каждого»: вышел трейлер лего-байопика о Фаррелле Уильямсе

«То, что мы сделали, не похоже ни на один другой фильм. Я не знаю, как его можно описать. Это просто нечто особенное. Меня до сих пор поражает, насколько мы были свободны в самовыражении при работе над картиной», — рассказал Фаррелл в интервью Variety.