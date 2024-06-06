«Талант, красота и потенциал есть у каждого»: вышел трейлер лего-байопика о Фаррелле Уильямсе

Студия Focus Features представила первый трейлер биографического мультфильма «Piece by Piece» о музыкальном продюсере Фаррелле Уильямсе, снятом в стиле конструкторов LEGO. Премьера проекта состоится 11 октября.
Лента расскажет о ранних годах жизни и начале карьеры известного артиста — от первых шагов в музыкальной индустрии до мировой популярности. В картине приняли участие Гвен Стефани, Кендрик Ламар, Timbaland, Джастин Тимберлейк, Баста Раймс, Jay-Z и Снуп Догг.
Постановщиком мультфильма выступил Морган Невилл, обладатель «Оскара» в номинации «Лучший документальный фильм» за картину «В двух шагах от славы» о бэк-вокалистах, обделенных популярностью, несмотря на их огромное влияние на современную музыку.
«То, что мы сделали, не похоже ни на один другой фильм. Я не знаю, как его можно описать. Это просто нечто особенное. Меня до сих пор поражает, насколько мы были свободны в самовыражении при работе над картиной», — рассказал Фаррелл в интервью Variety.