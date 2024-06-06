Пикник Афиши 2024
МСК, СК Лужники, 3–4.08=)СПБ, Елагин остров, 10–11.08
Афиша | СБЕР — генеральный партнёр

«Талант, красота и потенциал есть у каждого»: вышел трейлер лего-байопика о Фаррелле Уильямсе

Сегодня в 18:01
Фото: Focus Features/YouTube

Студия Focus Features представила первый трейлер биографического мультфильма «Piece by Piece» о музыкальном продюсере Фаррелле Уильямсе, снятом в стиле конструкторов LEGO. Премьера проекта состоится 11 октября.

Лента расскажет о ранних годах жизни и начале карьеры известного артиста — от первых шагов в музыкальной индустрии до мировой популярности. В картине приняли участие Гвен Стефани, Кендрик Ламар, Timbaland, Джастин Тимберлейк, Баста Раймс, Jay-Z и Снуп Догг.

Постановщиком мультфильма выступил Морган Невилл, обладатель «Оскара» в номинации «Лучший документальный фильм» за картину «В двух шагах от славы» о бэк-вокалистах, обделенных популярностью, несмотря на их огромное влияние на современную музыку.

«То, что мы сделали, не похоже ни на один другой фильм. Я не знаю, как его можно описать. Это просто нечто особенное. Меня до сих пор поражает, насколько мы были свободны в самовыражении при работе над картиной», — рассказал Фаррелл в интервью Variety.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами