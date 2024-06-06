В мире на 5% увеличилось число богатых людей

В 2023 году число богатых людей и их состояния достигли беспрецедентного уровня. Об этом говорится в докладе «Мировое богатство-2024» исследовательского института Capgemini.
Число богатых людей в прошлом году выросло на 5,1% и достигло 22,8 млн человек. Их общее состояние увеличилось на 4,7% — до 86,8 трлн долларов.
Наибольший рост богатства эксперты зафиксировали в Северной Америке. Там состояния за год увеличились на 7,2%, а число миллионеров и миллиардеров — на 7,1%. Хуже всего дела обстояли в Африке.
По данным Capgemini, благосостояние миллионеров и мультимиллионеров достигло рекордного уровня благодаря постепенному восстановлению мировой экономики и фондовых рынков.
«Данные начала 2024 года указывают на то, что в наличных средствах теперь хранится около 25% от всего портфеля, тогда как годом ранее эта доля достигала 34%. Тогда инвесторы хотели сохранить свои средства на фоне высокой рыночной и геополитической нестабильности. Сейчас же по мере замедления инфляции все больше средств направляется в финансовые инструменты с фиксированной доходностью, которые стали более привлекательными», — говорится в докладе.