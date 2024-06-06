В мире на 5% увеличилось число богатых людей

«Данные начала 2024 года указывают на то, что в наличных средствах теперь хранится около 25% от всего портфеля, тогда как годом ранее эта доля достигала 34%. Тогда инвесторы хотели сохранить свои средства на фоне высокой рыночной и геополитической нестабильности. Сейчас же по мере замедления инфляции все больше средств направляется в финансовые инструменты с фиксированной доходностью, которые стали более привлекательными», — говорится в докладе.