Бритни Спирс напугала поклонников «проклятым» видео из фильма «Звонок»

Певица Бритни Спирс поделилась содержимым «проклятой» видеокассеты из фильма ужасов «Звонок» 2002 года.
По сюжету картины журналистка в исполнении Наоми Уоттс обнаруживает жуткую видеокассету, содержимое которой убивает зрителя через семь дней после просмотра. В ролике — странные и пугающие образы, которые оживают по ходу фильма, пока из экрана не выползает мертвая девушка Самара с длинными и растрепанными мокрыми волосами.
42-летняя Спирс поделилась содержимым пугающей кассеты на своей странице в инстаграме*, на которую подписано более 42 млн человек.
«Кто‑нибудь помнит фильм, где маленькую девочку слишком долго держат в плену, и в конце концов она вылезает из телевизора и уничтожает половину страны?» — написала певица под видео. «Надеюсь, всем уютно! Вам, ребята, не о чем беспокоиться! Люблю вас всех!» — добавила она.
Поклонники были одновременно напуганы и обескуражены постом певицы. «Представьте, если мы все умрем через семь дней, потому что Бритни Спирс выложила видео из „Звонка“ в своем инстаграме*», — написал один из подписчиков. «Я только проснулся, а тут проклятое видео от Бритни Спирс… это будет отличный денек», — прокомментировал другой.
Картина «Звонок» стала ремейком одноименного японского фильма 1998 года, который, в свою очередь, был основан на романе Кодзи Судзуки 1991 года.
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