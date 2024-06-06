Бритни Спирс напугала поклонников «проклятым» видео из фильма «Звонок»

Поклонники были одновременно напуганы и обескуражены постом певицы. «Представьте, если мы все умрем через семь дней, потому что Бритни Спирс выложила видео из „Звонка“ в своем инстаграме*», — написал один из подписчиков. «Я только проснулся, а тут проклятое видео от Бритни Спирс… это будет отличный денек», — прокомментировал другой.