Минкульт изменит правила выдачи прокатных удостоверений из‑за сериала Сарика Андреасяна

«Чтобы не допустить такого контента на выходе, а еще лучше — чтобы его не снимали, мы вносим изменения в закон о выдаче прокатных удостоверений. Совместно с комитетом по культуре, с Советом Федерации, с администрацией президента. Будут четкие пункты», — сказал Давиденко.