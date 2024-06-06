Минкульт изменит правила выдачи прокатных удостоверений из‑за сериала Сарика Андреасяна

Министерство культуры РФ собирается изменить правила выдачи прокатных удостоверений. Контент будут проверять на соответствие так называемым традиционным ценностям, передает РБК заявление директора департамента кинематографии Дмитрия Давиденко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Как пишет издание, удостоверение собирались получить авторы проекта про «скопинского маньяка» Виктора Мохова. Режиссер сериала «Несломленная» по книге одной из жертв маньяка Сарик Андреасян жаловался на проблемы с выдачей, связанные со сценами изнасилования детей. Постановщик утверждал, что роли сыграли совершеннолетние актрисы.
«Чтобы не допустить такого контента на выходе, а еще лучше — чтобы его не снимали, мы вносим изменения в закон о выдаче прокатных удостоверений. Совместно с комитетом по культуре, с Советом Федерации, с администрацией президента. Будут четкие пункты», — сказал Давиденко.
Андреасян обращал внимание, что «вырезаю полностью упоминание» возраста жертв из сериала, чтобы «зритель не понимал, что это история про несовершеннолетних». Он упомянул Жору Крыжовникова, у которого «видимо, лобби сильнее», поэтому ему разрешили показывать сцену поцелуя между 14-летней Анной Пересильд и 24-летним Рузилем Минекаевым.