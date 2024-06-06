Crocs выпустит обувь в стиле миньонов для продвижения «Гадкого я-4»

Сегодня в 15:29
Фото: Crocs

Crocs выпустит обувь в стиле миньонов в рамках сотрудничества с Illumination. Таким образом кинокомпания продвигает «Гадкий я-4».

На верхней части Crocs Classic Clog напечатан джинсовый комбинезон миньонов, а на носке и в месте крепления ремешков появился логотип Грю «G».

На пятке есть надпись «Illumination Presents Minions», а на стельке — шуточная надпись «левый» как на левом, так и на правом ботинке.

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© Фото: Crocs
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© Фото: Crocs
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© Фото: Crocs
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© Фото: Crocs

Когда состоится релиз обуви, не уточняется. Crocs рекомендует следить за обновлениями на сайте. Ожидаемая цена новинки — 70 долларов.

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