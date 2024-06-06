Джейк Джилленхол снимется в ремейке «Невесты Франкенштейна»

Джейк Джилленхол, известный по фильмам «Пленницы», «Стрингер» и «Зодиак», присоединился к актерскому составу ремейка классического хоррора «Невеста Франкенштейна» 1935 года, рассказал The Hollywood Reporter.
Режиссером выступит его сестра и актриса Мэгги Джилленхол. Какую именно роль исполнит Джилленхол, пока неизвестно. Премьера фильма намечена на 2 октября 2025 года. Релизом займется Warner Bros., выкупившая права у Netflix.
Картина, действие которой происходит в Чикаго 1930-х годов, расскажет о похождениях Франкенштейна и его знакомстве с доктором Ефронием. Вместе персонажи оживляют молодую девушку, которая должна стать спутницей Франкенштейна.
Также в ленте примут участие Кристиан Бейл («Американский психопат», «Машинист», «Темный рыцарь»), Джесси Бакли («Род мужской», «Фарго»), Питер Сарсгаард («Ключ от всех дверей»), Пенелопа Крус («Ванильное небо»), Аннетт Бенинг («Красота по-американски») и Джулианна Хаф («Тихая гавань»).