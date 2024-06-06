В Канаде у 50-летней женщины выявили «синдром автопивоварни»

Жительнице Торонто поставили диагноз «синдром автопивоварни» — это редкое заболевание, при котором в кишечнике под действием собственных микроорганизмов образуется большое количество этанола. Об этом рассказало издание Canadian Medical Association Journal.
За последние два года женщина семь раз попадала в отделение скорой помощи с признаками алкогольного опьянения. При этом она настаивала, что не пьет алкоголь, — это подтверждали члены ее семьи.
Пациентке несколько раз ставили диагноз «алкогольная интоксикация», так как все симптомы указывали на опьянение. Женщина жаловалась на вялость и сонливость, из‑за которой ей сложно было стоять на ногах, запах алкоголя изо рта и затрудненную речь. Интоксикацию подтверждал и анализ крови, в которой содержание этанола составляло от 39 до 62 миллимолей на литр (в норме этот показатель не превышает 2 миллимолей на литр).
В том же время последние пять лет у женщины несколько раз находили инфекции мочевыводящих путей, от которых она лечилась антибиотиками. Также пациентка страдала рефлюксной болезнью, которую лечили декслансопразолом.
К диагнозу «синдром автопивоварни» врачи пришли лишь во время седьмой по счету госпитализации, когда уровнь этанола в крови больной достиг опасных для жизни 62 миллимолей на литр.
Рассмотрев вероятность диагноза, женщине выписали противогрибковый препарат и направили к гастроэнтерологу. Пациентка успешно прошла курс лечения, но до сих пор соблюдает низкоуглеводную диету из‑за риска рецидива.