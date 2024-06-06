В Канаде у 50-летней женщины выявили «синдром автопивоварни»

Пациентке несколько раз ставили диагноз «алкогольная интоксикация», так как все симптомы указывали на опьянение. Женщина жаловалась на вялость и сонливость, из‑за которой ей сложно было стоять на ногах, запах алкоголя изо рта и затрудненную речь. Интоксикацию подтверждал и анализ крови, в которой содержание этанола составляло от 39 до 62 миллимолей на литр (в норме этот показатель не превышает 2 миллимолей на литр).