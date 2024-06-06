Фараон, Onative и Тося Чайкина: Пикник «Афиши» объявил третью волну артистов

Пикник «Афиши» объявил третью волну артистов и представил программу активностей.
3 августа в Москве выступят Фараон, новый рэпкор-проект Василия Вакуленко Rabochiy Gorodok, Сюзанна и Alon. 4 августа на сцену выйдут cold carti, Symbol, Бикей Декада, Onative, LeanJe. Еще в этот день пройдет масштабное шоу Kito Jempere Orchestra с участием группы «Базар», Tim Aminov, Beautiful Boys, Lavblast и других музыкантов.
В Питере 10 августа на сцену выйдут Сюзанна, «Буерак», Минаева, Kito Jempere Orchestra и Alon, а на следующий день — Symbol, Бикей Декада, LeanJe, cold carti и Тося Чайкина. Полное расписание выступлений по дням в обоих городах можно посмотреть здесь.
Во время проведения фестиваля в «Лужниках» можно будет поиграть в стритбол или заняться воркаутом, сайклингом и попрактиковаться в йоге в гамаках. Еще в программе Пикника — выступление подопечного Фонда Хабенского с одним из артистов фестиваля, зона нетворкинга для поиска новых знакомств и единомышленников вместе с женским комьюнити «Забуйки».
В Петербурге гости фестиваля смогут сходить на выставку «Как пахнет советское детство?» от Музея игровых автоматов, увидеть экспозицию независимой ресайкл-галереи Par Nik и поучаствовать в театрализованной экскурсии «Лето. Театр. Дача» от Музея театрального и музыкального искусства. Свои активности на фестивале готовят студия Reshape, комьюнити «Забуйки», яхт-клуб «Сила ветра».
Территория Пикников в Москве и Петербурге будет украшена интерактивными арт-объектами, созданными в коллаборации фестиваля со студентами Школы дизайна НИУ ВШЭ.