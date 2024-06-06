Фараон, Onative и Тося Чайкина: Пикник «Афиши» объявил третью волну артистов

Во время проведения фестиваля в «Лужниках» можно будет поиграть в стритбол или заняться воркаутом, сайклингом и попрактиковаться в йоге в гамаках. Еще в программе Пикника — выступление подопечного Фонда Хабенского с одним из артистов фестиваля, зона нетворкинга для поиска новых знакомств и единомышленников вместе с женским комьюнити «Забуйки».