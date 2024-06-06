В Париже рукопись романа Альбера Камю «Посторонний» продали на аукционе за 650 тыс. евро

Сегодня в 12:21
Фото: Tajan

Рукопись дебютного романа Альбера Камю «Посторонний» продали на аукционе в Париже более чем за 650 тыс. евро. Об этом говорится на сайте аукционного дома Tajan.

Эта версия была написана в 1944 году, через два года после публикации романа во Франции. При этом Камю подписал рукопись апрелем 1940 года, а в текст добавил указания и примечания.

Почему писатель переписал свою собственную опубликованную книгу от руки черной ручкой и поставил другую дату, до сих пор неизвестно.

The Guardian пишет, что некоторые эксперты связывают это с оккупацией Парижа в то время. По их мнению, таким образом Камю собирал необходимые средства, подделывая рукописный «черновик» для богатого поклонника.

Личность первого покупателя поддельной рукописи Камю неизвестна. Впоследствии она дважды продавалась с аукциона — в 1958 и 1991 годах.

«Посторонний» был выпущен тиражом в 4400 экземпляров, но быстро стал бестселлером, а затем и классикой французской литературы, разойдясь миллионными тиражами.

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