В Москве мужчину застрелили у его дома. Подозреваемого задержали после перестрелки с полицией

Сегодня в 12:08
Фото: МВД
Обновлено сегодня в 13:16

Стрелка, убившего мужчину на улице Алексея Свиридова, задержали, сообщает ТАСС. Подозреваемый вступил в перестрелку с полицией и его ранили в голову. По информации Mash, нападавший находится «на грани жизни и смерти».

По словам очевидцев, он пробежал через парк в Матвеевское, дошел до круглого дома на Нежинской. Там началась стрельба, после чего мужчина двинулся в сторону ТЦ Квартал. Его задержали на улице Матвеевская.

Жителя Москвы застрелили из автомата рядом с его домом в районе Фили-Давыдково, передает РИА «Новости».

Неизвестный мужчина открыл огонь на улице Алексея Свиридова в районе станции МЦД «Кунцевская». В столице ввели план «Перехват». По предварительной информации, убийство было заказным.

Жертвой покушения оказался мужчина 1989 года рождения, который жил в соседнем дворе от места происшествия. По данным телеграм-каналов Shot и Baza, убитого звали Константин Балишанский, он работал сисадмином в столичной фирме, которая занимается арендой аппаратуры связи. По информации Mash, мужчина был скейтером и несколько лет назад состоял в команде «Nike SB Россия».

СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

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