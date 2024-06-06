В Москве мужчину застрелили у его дома. Подозреваемого задержали после перестрелки с полицией

Обновлено сегодня в 13:16

Стрелка, убившего мужчину на улице Алексея Свиридова, задержали, сообщает ТАСС. Подозреваемый вступил в перестрелку с полицией и его ранили в голову. По информации Mash, нападавший находится «на грани жизни и смерти».

По словам очевидцев, он пробежал через парк в Матвеевское, дошел до круглого дома на Нежинской. Там началась стрельба, после чего мужчина двинулся в сторону ТЦ Квартал. Его задержали на улице Матвеевская.