В Москве мужчину застрелили у его дома. Подозреваемого задержали после перестрелки с полицией

Жителя Москвы застрелили из автомата рядом с его домом в районе Фили-Давыдково, передает РИА «Новости».
Неизвестный мужчина открыл огонь на улице Алексея Свиридова в районе станции МЦД «Кунцевская». В столице ввели план «Перехват». По предварительной информации, убийство было заказным.
Жертвой покушения оказался мужчина 1989 года рождения, который жил в соседнем дворе от места происшествия. По данным телеграм-каналов Shot и Baza, убитого звали Константин Балишанский, он работал сисадмином в столичной фирме, которая занимается арендой аппаратуры связи. По информации Mash, мужчина был скейтером и несколько лет назад состоял в команде «Nike SB Россия».
СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.