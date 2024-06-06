Французский художник Бен Вотье покончил с собой спустя несколько часов после смерти жены

О смерти художника рассказали его дети Ева и Франсуа. «Не желая и не имея возможности жить без нее, Бен покончил с собой через несколько часов в их доме», — подтвердили они. Бену было 88 лет, а его супруге, скончавшейся от инсульта, — 85. Пара прожила в браке 60 лет.