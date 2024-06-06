Французский художник Бен Вотье покончил с собой спустя несколько часов после смерти жены

Французский художник Бен Вотье покончил с собой в возрасте 88 лет в своем доме в Ницце спустя несколько часов после смерти своей жены Анни, сообщила его семья в среду, это передает The Guardian.
О смерти художника рассказали его дети Ева и Франсуа. «Не желая и не имея возможности жить без нее, Бен покончил с собой через несколько часов в их доме», — подтвердили они. Бену было 88 лет, а его супруге, скончавшейся от инсульта, — 85. Пара прожила в браке 60 лет.
Прокуратура Ниццы сообщила, что Вотье нашли с огнестрельным ранением, полиция начала расследование.
Бен Вотье родился в Неаполе в 1935 году, но в 14 лет переехал в Ниццу и прожил там всю оставшуюся жизнь. Он был связан с движением «Флюксус» 1960-х годов, последователи которого стремились разрушить то, что считалось искусством, считая что «искусством является все».
Вместо традиционных произведений Вотье создавал «жесты» — например, стоял в окне галереи и кричал до потери голоса, организовывал спектакли, которые никогда не случались, или фортепианные концерты, с которых убегал пианист.
Художник подписывал все, что хотел, выдавая это за свои произведения: тела прохожих на Английской набережной в Ницце или даже работы других художников.
«Мое искусство будет искусством присвоения. Я стремлюсь подписать все, что не было подписано. Я верю, что искусство заключается в намерении и что достаточно просто поставить подпись», — сказал однажды Вотье.