Один человек погиб и больше 100 пострадали после столкновения трамваев в Кемерово

В Кемерове утром в четверг столкнулись два трамвая. Пострадали более 100 человек, а один пассажир погиб, передает ТАСС.
Столкновение произошло возле остановки «Набережная» на Логовом шоссе в начале Кузнецкого моста — одного из двух мостов через реку Томь. Один из трамваем начал набирать скорость на склоне. На повороте от вагона оторвались двери и на дорогу вылетело несколько пассажиров, после чего трамвай врезался в состав, шедший перед ним.
За рулем трамвая находилась 23-летняя девушка, которая работает с октября 2023-го и хорошо зарекомендовала себя.
Прокуратура Кемерова возбудила дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Причинами столкновения трамваев могли стать отказ тормозов и человеческий фактор.
Глава города Дмитрий Анисимов рассказал, что износ кемеровских трамваев достигает 90%, а возраст — до 40 лет. По его словам, власти города занимаются обновлением инфраструктуры в городе, после чего закупят новые трамваи.