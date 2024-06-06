Один человек погиб и больше 100 пострадали после столкновения трамваев в Кемерово

Столкновение произошло возле остановки «Набережная» на Логовом шоссе в начале Кузнецкого моста — одного из двух мостов через реку Томь. Один из трамваем начал набирать скорость на склоне. На повороте от вагона оторвались двери и на дорогу вылетело несколько пассажиров, после чего трамвай врезался в состав, шедший перед ним.