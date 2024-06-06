Марион Котийяр снимется в четвертом сезоне «Утреннего шоу»

Она сыграет Селин Дюмон — успешную предпринимательницу из известной европейской семьи, которая тоже работает в медиа.
Котийяр присоединится к касту, в который входят Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон, Билли Крудап, Марк Дюпласс, Нестор Карбонелл, Карен Питтман, Грета Ли, Джон Хэмм и Николь Бехари.
«Утреннее шоу» частично основано на книге журналиста The New York Times Брайана Стелтера «Верхушка „Утра“: внутри беспощадного мира утреннего телевидения».
Сериал получил широкое признание, покорив как поклонников, так и критиков. Крудап и Уизерспун были удостоены премии «Эмми» за свои роли, а также получили награды от Critics’ Choice и Screen Actors Guild (SAG) Awards наряду с Энистон.
В третьем сезоне судьба UBA снова оказалась под вопросом после того, как Алекс удалось уничтожить Пола Маркса, заблокировав продажу UBA его технологической компании Hyperion. Но теперь, похоже, UBA объединится с другой медиакомпанией, чтобы удержать сеть на плаву.