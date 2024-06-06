Марион Котийяр снимется в четвертом сезоне «Утреннего шоу»

Сегодня в 09:18
Фото: Apple TV+

Марион Котийяр снимется в четвертом сезоне сериала «Утреннее шоу». Об этом сообщает Deadline.

Она сыграет Селин Дюмон — успешную предпринимательницу из известной европейской семьи, которая тоже работает в медиа.

Котийяр присоединится к касту, в который входят Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон, Билли Крудап, Марк Дюпласс, Нестор Карбонелл, Карен Питтман, Грета Ли, Джон Хэмм и Николь Бехари.

«Утреннее шоу» частично основано на книге журналиста The New York Times Брайана Стелтера «Верхушка „Утра“: внутри беспощадного мира утреннего телевидения».

Сериал получил широкое признание, покорив как поклонников, так и критиков. Крудап и Уизерспун были удостоены премии «Эмми» за свои роли, а также получили награды от Critics’ Choice и Screen Actors Guild (SAG) Awards наряду с Энистон.

В третьем сезоне судьба UBA снова оказалась под вопросом после того, как Алекс удалось уничтожить Пола Маркса, заблокировав продажу UBA его технологической компании Hyperion. Но теперь, похоже, UBA объединится с другой медиакомпанией, чтобы удержать сеть на плаву.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами