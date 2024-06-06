Марион Котийяр снимется в четвертом сезоне «Утреннего шоу»

В третьем сезоне судьба UBA снова оказалась под вопросом после того, как Алекс удалось уничтожить Пола Маркса, заблокировав продажу UBA его технологической компании Hyperion. Но теперь, похоже, UBA объединится с другой медиакомпанией, чтобы удержать сеть на плаву.