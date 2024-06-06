Вупи Голдберг воссоединилась с хором из «Действуй, сестра 2» на 30-летии картины

Американская актриса Вупи Голдберг встретилась с участниками хора из комедии «Действуй, сестра: Опять за свое» на праздновании 30-летии фильма в телепрограмме The View. Запись этого появилась на ютубе.
В ролике артистка в одежде монахини (такой же, какую она носила в культовой картине!) руководит госпел-хором. Музыканты вместе исполняют классические композиции «Oh Happy Day» и «Joyful, Joyful».
Эти же песни хор под руководством героини Голдберг исполнял в фильме «Действуй, сестра: Опять за свое». Картина вышла в 1993 году, спустя год после успеха первой части серии.
Обе ленты стали одними из самых успешных проектов в фильмографии Голдберг. За первую из них актриса получила номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)».
По случаю юбилея сиквела актеры проекта собрались вместе, чтобы вспомнить о прослушиваниях на свои роли и съемках. Многие из них на момент работы над картиной были подростками.
В эфире поучаствовали также члены съемочной группы, в том числе продюсеры комедии. Звукорежиссер картины Мервин Уоррен рассказал, что Голдберг не записывала вокал для фильма — в нем звучал его голос.
«Я понятия не имела! Я узнала об этом около полутора недель назад, мне даже в голову не приходило, что я не участвовала в студийной записи, потому что ты звучал в точности как я», — заявила Голдберг.