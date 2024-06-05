Дакота Фаннинг собрала огромную коллекцию туфель благодаря Тому Крузу

Американская актриса Дакота Фаннинг («Рипли», «Сейчас самое время», «Я — Сэм») рассказала в телешоу Келли Кларксон, что собрала огромную коллекцию туфель благодаря Тому Крузу, звезде фильмов «Миссия невыполнима» и «Ванильное небо».
Фаннинг познакомилась с Крузом, когда была еще ребенком — на съемках блокбастера «Война миров». На 11-й день рождения юной коллеги Круз подарил ей телефон Motorola Razr. Позднее актер узнал, что Дакота без ума от туфель.
Тогда на каждый последующий день рождения он стал преподносить ей по паре эффектной обуви. Круз продолжает эту традицию до сих пор, хотя Дакоте уже исполнилось 30 лет.
«Он всегда присылает мне одно и то же каждый год. Я любила обувь, когда была маленькой; мне начали подходить маленькие взрослые ботинки, когда я совершала пресс-тур „Войной миров“, так что я была в восторге от них», — поделилась Фаннинг.
Том Круз известен своими необычными и щедрыми подарками. Каждое Рождество актер отправляет своим друзьям и бывшим коллегам кокосовый торт из белого шоколада стоимостью 126 долларов — его готовят в пекарне Doan’s в Вудленд-Хиллз. Торт получают Джимми Фэллон, Анджела Бассет, Кирстен Данст и многие другие знаменитости.