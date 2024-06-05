Тони Коллетт сыграет в мини-сериале «Wayward»

Сегодня в 00:51
Фото: Glamour/YouTube

Австралийская актриса Тони Коллетт, известная по сериалу «Лестница» и фильму «Реинкарнация», снимется в мини-сериале «Wayward» («Сбившийся в пути»). Об этом сообщил Deadline.

Проект ранее анонсировался под другим названием — «Высокие сосны». Он будет состоять из восьми эпизодов. Создателем шоу выступит Маэ Мартин. Он же исполнит в сериале главную роль.

Помимо него, в шоу примут участие Сара Гадон, Брэндон Джей МакЛарен и Синди Топлиффе. В актерский состав проекта войдут также Аливия Элин Линд, Патрик Дж. Адамс, Патрик Галлахер и Джош Клоуз.

Сериал станет триллером, действие которого развернется в буколическом, но зловещем городке. Шоу исследует коварную изнанку «индустрии проблемных подростков» и извечное противостояние поколений.

Мартин будет шоураннером «Wayward» вместе с Райаном Скоттом. Оба кинематографиста станут исполнительными продюсерами проекта наряду с Беном Фарреллом, Ханной Маккей, Дженнифер Каваджа и Бруно Дюбе.

Разработкой сериала займутся Objective Fiction и Sphere Media. Дистрибутором шоу станет Netflix. Когда «Wayward» выйдет на экраны, пока неизвестно.

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