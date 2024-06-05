Коллекционную фигурку Бобы Фетта купили на аукционе за 525 тысяч долларов

Коллекционную фигурку Бобы Фетта продали на аукционе в США за 525 тыс. долларов. Об этом сообщило РИА «Новости».
Лот стал самым дорогим среди коллекционных игрушек в мире. «Самый маленький охотник за головами в мире стал самой ценной коллекционной игрушкой в мире», — отметили в аукционном доме Heritage Auctions.
Там добавили, что ранее рекорд принадлежал кукле Барби с бриллиантовым ожерельем. Ее приобрели в 2010 году за 302 тыс. рублей. Статуэтке Бобы Фетта удалось серьезно обойти прежний рекорд.
Фигурку высотой чуть более девяти сантиметров выпустили в 70-е годы. Изначально такие игрушки должны были стрелять миниатюрными снарядами, но затем эту функцию убрали из соображений безопасности. В мире осталось только две фигурки с возможностью стрельбы — они обе раскрашены вручную.