Коллекционную фигурку Бобы Фетта купили на аукционе за 525 тысяч долларов

Вчера в 23:44
Фото: seanferiganphotography/Unsplash

Коллекционную фигурку Бобы Фетта продали на аукционе в США за 525 тыс. долларов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Лот стал самым дорогим среди коллекционных игрушек в мире. «Самый маленький охотник за головами в мире стал самой ценной коллекционной игрушкой в мире», — отметили в аукционном доме Heritage Auctions.

Там добавили, что ранее рекорд принадлежал кукле Барби с бриллиантовым ожерельем. Ее приобрели в 2010 году за 302 тыс. рублей. Статуэтке Бобы Фетта удалось серьезно обойти прежний рекорд.

Фигурку высотой чуть более девяти сантиметров выпустили в 70-е годы. Изначально такие игрушки должны были стрелять миниатюрными снарядами, но затем эту функцию убрали из соображений безопасности. В мире осталось только две фигурки с возможностью стрельбы — они обе раскрашены вручную.

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