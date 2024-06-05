Коллекционную фигурку Бобы Фетта купили на аукционе за 525 тысяч долларов

Фигурку высотой чуть более девяти сантиметров выпустили в 70-е годы. Изначально такие игрушки должны были стрелять миниатюрными снарядами, но затем эту функцию убрали из соображений безопасности. В мире осталось только две фигурки с возможностью стрельбы — они обе раскрашены вручную.