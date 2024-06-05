В Калифорнии выделят грант на уход за ослом, который стал прототипом для героя из «Шрека»

Вчера в 22:45
Фото: @bpdonkeys, DreamWorks

Мэр и городской совет Пало-Альто в Калифорнии выделят грант в 10 тыс. долларов на содержание трех пожилых ослов, один из которых — Перри — послужил прототипом для героя из франшизы «Шрек». Об этом сообщает Los Angeles Times.

Один из членов совета Пало-Альто выступал против выделения гранта, аргументировав это дефицитом городского бюджета. Но мэр его успокоил — деньги выделят из неиспользованного остатка резервного фонда, если их не потратить до 1 июля, они не перейдут на следующий финансовый год.

Дрессировщица ослов Дженни Киратли сказала, что содержание животных обходилось им все дороже. Несколько лет назад на них требовались 12 тыс. — 15 тыс. долларов, но когда в прошлом году группа взяла третьего осла и у животных появились новые болезни, расходы увеличились до 40 тыс.

Перри, послуживший прототипом для героя мультфильмов, — самый старший из трех ослов, через несколько дней ему исполнится 30 лет. В 2001 году мультипликаторы, работавшие над первым «Шреком», изучали его внешность и движения для создания образа Осла. Наводку на Перри дала жена одного из мультипликаторов, которая часто проходила рядом с парком, где живет осел.

В 2001-м дочерняя компания студии DreamWorks пожертвовала этому парку всего 75 долларов, а Перри даже не упомянули в титрах.

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