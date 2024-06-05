В Калифорнии выделят грант на уход за ослом, который стал прототипом для героя из «Шрека»

Перри, послуживший прототипом для героя мультфильмов, — самый старший из трех ослов, через несколько дней ему исполнится 30 лет. В 2001 году мультипликаторы, работавшие над первым «Шреком», изучали его внешность и движения для создания образа Осла. Наводку на Перри дала жена одного из мультипликаторов, которая часто проходила рядом с парком, где живет осел.