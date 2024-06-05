Дейв Баутиста заказывает собственное убийство в трейлере боевика «Игра киллера»

Вчера в 20:50
Фото: Lionsgate Movies/YouTube

Студия Lionsgate выпустила первый трейлер боевика «Игра киллера» с Дейвом Баутистой в главной роли. Премьера запланирована на 13 сентября.

В центре сюжета — известный киллер Джо Флад, у которого диагностируют неизлечимую болезнь. Не желая проводить остатки своих дней в больничной палате, он решает заказать убийство самого себя.

Но после того как нанятые им киллеры ставят второй целью его бывшую девушку, герою приходится сражаться со смертоносной армией бывших коллег, а попутно вновь завоевывать сердце любви всей своей жизни.

Помимо звезды «Стражей Галактики» и «Дюны» в адаптации романа Джея Р.Бонансинги снимутся София Бутелла («Мятежная Луна»), Терри Крюс («Бруклин 9–9»), Скотт Эдкинс («Неоспоримый»), Пом Клементьефф («Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1», «Стражи Галактики») и Бен Кингсли («Ганди», «Список Шиндлера», «Сексуальная тварь»).

Режиссером картины выступил Дж.Дж.Перри, мастер боевых искусств и каскадер, работавший над фильмами «Джанго освобожденный», «Форсаж-8» и «Джон Уик».

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