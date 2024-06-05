В Лондоне установят памятник убитому актеру из «Гарри Поттера»

В Лондоне установят памятник актеру Робу Ноксу, известному по фильму «Гарри Поттер и Принц-полукровка». Об этом написал NME.
Мемориал появится на юго-востоке города в субботу, 8 июня. Семья, друзья и коллеги артиста примут участие в памятном мероприятии. Оно пройдет в кинотеатре Bromley Picturehouse. Посетить его могут все желающие.
Среди гостей мероприятия будут директоры кинофестиваля имени Роба Нокса — Аарон Трусс и Элис Амата. Этот фестиваль основал в 2009 году отец погибшего артиста Колин Нокс.
В Бромли, небольшом городке в границах Большого Лондона, осенью также состоится показ документального фильма о Робе Ноксе. Ленту сняли в 2021 году с целью побудить общественность бороться с уличной преступностью в Великобритании.
Роб Нокс погиб в результате нападения на улице в мае 2008 года. 18-летний актер пытался защитить своего младшего брата, которому угрожал мужчина с двумя кухонными ножами. В результате Роб получил ножевое ранение и скончался.
Актер успел сыграть Маркуса Белби в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка». Он должен был сняться в его продолжении — ленте «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I», контракт с Ноксом на момент его смерти уже был подписан.
Актерскую карьеру Роб начал в 11-летнем возрасте. Он появлялся в сериале «Чисто английское убийство», ситкоме «После твоего ухода» и фильме «Король Артур».