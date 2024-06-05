В Лондоне установят памятник убитому актеру из «Гарри Поттера»

Актер успел сыграть Маркуса Белби в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка». Он должен был сняться в его продолжении — ленте «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I», контракт с Ноксом на момент его смерти уже был подписан.