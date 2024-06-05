McDonald’s потерял права на использование бренда «Биг Мак» для куриных бургеров в ЕС

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s потеряла эксклюзивные права на использование названия «Биг Мак» для обозначения куриных бургеров, продаваемых в странах Евросоюза, сообщает Би-би-си.
В ходе судебного разбирательства корпорации с конкурирующей ирландской сетью Supermac’s Верховный суд ЕС постановил, что McDonald’s не смог доказать, что он действительно использовал товарный знак в течение пяти лет.
«McDonald’s теряет право на торговую марку ЕС „Биг Мак“ в отношении продуктов из мяса птицы», — сказано в заявлении суда. Теперь другие компании смогут использовать слово «Мак» для продажи продуктов из птицы или в названиях своих сетей.
Представители фастфуд-гиганта отметили, что решение суда не затрагивает ее права на использование товарного знака «Биг Мак». Сеть ресторанов зарегистрировала название в качестве торговой марки в ЕС в 1996 году для обозначения больших сэндвичей.
Судебное разбирательство между McDonald’s и Supermac’s началось в 2017 году, когда американская корпорация запретила ирландской фастфуд-сети регистрировать свое название в качестве торговой марки.