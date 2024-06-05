В российских вузах введут программы по управлению беспилотниками. Об этом сообщил на заседании Совета Федерации министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Он рассказал, что государству необходимы около 1 млн специалистов, умеющих работать с БПЛА. Есть потребность как в операторах дронов, так и в инженерах-разработчиках.
«Это технология, которая имеет непосредственное отношение ко всему: от охраны лесов и мониторинга чрезвычайных ситуаций до сельского хозяйства и научных исследований, поэтому абсолютное большинство образовательных программ и специалистов, которых мы готовим, должны иметь определенный объем знаний, связанных с БПЛА», — подчеркнул Фальков.
Сейчас программы по управлению беспилотниками создают в 70 университетах России. Беспилотники планируют использовать в гражданских специальностях.
Министр также рассказал о других возможных нововведениях в области высшего образования. Он предложил, в частности, позволить студентам выстраивать индивидуальную траекторию обучения и получать дополнительные квалификации.
Кроме того, Фальков отметил, что у выпускников среднего специального образования должна быть возможность получить высшее образование в сокращенные сроки. Он добавил, что число бюджетных мест в вузах должно быть связано с текущим спросом соответствующих специалистов на рынке труда.