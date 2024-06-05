Музыкального продюсера Териуса Гестилде-Диаманта (The-Dream) — автора песен Бейонсе и Рианны — обвинили в изнасиловании и побоях. Иск подала его бывшая протеже, певица из Нидерландов Шаназ Мангро, которая выступает под псевдонимом Шани Монро, сообщает The New York Times.
Мангро утверждает, что в 2015 году Гестилде-Диамант вовлек ее в оскорбительные отношения, в которых неоднократно принуждал к сексу, душил, контролировал ее жизнь, а однажды заставил сделать запись их секса и угрожал показать ее другим.
Согласно иску, в конце 2014 года партнер Гестилде-Диаманта попросил у Мангро примеры ее песен, и в январе 2015-го она приехала в Атланту, чтобы познакомиться с продюсером. По прилету Гестилде-Диамант повез ее в стрип-клуб, пообещал, что «сделает ее следующей Бейонсе и Рианной», и начал с ней записываться, сказано в иске.
Через несколько дней продюсер начал принуждать ее к сексу, уверяя, что это часть процесса, говорит Мангро. Иногда, как утверждается, он отказывался использовать презерватив, несмотря на протесты девушки, и часто во время секса клал рядом пистолет, что Мангро воспринимала как предупреждение.
«То, что сделал со мной The-Dream, сделало невозможной жизнь, которую я себе представляла, и достижение моих целей в качестве певицы и авторки песен, — сказала певица. — В конце концов, мое молчание стало слишком болезненным, и я поняла, что мне нужно рассказать свою историю, чтобы исцелиться. Надеюсь, это также поможет другим и предотвратит ужасающее насилие в будущем».
Представитель The-Dream назвал обвинения Мангро ложью и дискредитацией. «Я выступаю против всех форм притеснений и всегда стремился помочь людям реализовать их карьерные цели. Как человек, стремящийся оказать положительное влияние на своих коллег артистов и мир в целом, я глубоко оскорблен и опечален этими обвинениями», — передал он слова продюсера.
Териус Гестилде-Диамант — один из самых влиятельных музыкальных продюсеров современности, восьмикратный обладатель «Грэмми». Он работал над каждым студийным альбомом Бейонсе с 2008 года, написав, в частности, такие песни о расширении прав женщин, как «Single Ladies (Put a Ring on It)» и «Break My Soul». Гестилде-Диамант также сотрудничал с Рианной, Джастином Бибером и Мэрайей Кэри.