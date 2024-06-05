«То, что сделал со мной The-Dream, сделало невозможной жизнь, которую я себе представляла, и достижение моих целей в качестве певицы и авторки песен, — сказала певица. — В конце концов, мое молчание стало слишком болезненным, и я поняла, что мне нужно рассказать свою историю, чтобы исцелиться. Надеюсь, это также поможет другим и предотвратит ужасающее насилие в будущем».