В Пскове депутат предложил «убивать тех, кто не любит» чиновников. Он объяснил фразу фигурой речи

Депутат Псковского областного собрания предложил убивать тех, кто не любит чиновников. Позже он объяснил фразу фигурой речи. На высказывание обратил внимание телеграм-канал Brief.
Областной депутат от «Единой России» Армен Мнацаканян комментировал отчет губернатора о работе в 2023 году и пожелал команде главы региона работать и двигаться вперед.
«Мы живем в непростое время. И как Михаил Юрьевич говорил, и мы говорим, и наш президент, только делами можем доказывать и, прошу прощения за слово, убивать тех, кто нас не хочет видеть или любить. Это самое главное», — сказал Мнацаканян.
«Сегодня санкции давят, и враги сидят в нашей области и ищут повод зацепить: там не убрали, тут не так — есть они у нас. Вы человек опытный, не обращайте внимания на эту ерунду. Всегда, как сегодня, вы уверенно говорили, показывайте им свое место», — обратился он к губернатору и добавил, что «Единая Россия» голосует за и берет на себя ответственность за все хорошее и плохое.
Комментируя неаккуратную ремарку для корреспондента «Псковской ленты новостей», Мнацаканян отметил, что имел в виду не настоящие убийства, а «нейтрализацию обвинений оппозиции» и слово использовал в фигуральном смысле.
«Должен сказать, меня совершенно превратно поняли. Разумеется, я не говорил об убийстве человека — речь шла о нейтрализации огульных обвинений оппозиции реальными делами. «Убить» в данном случае я использовал как фигуру речи. Тех, кто критикует действующую власть, а сам при этом не работает над улучшением ситуации в регионе, надо убивать делом». Именно делом убивать, нагрузить тех, кто нас не любит», — говорит он.
«Мы живем в гуманистическом обществе, и, конечно, никакой речи о физическом устранении людей быть не может, и призывов к этому я никоим образом не имел в виду», — подчеркнул депутат.