В Пскове депутат предложил «убивать тех, кто не любит» чиновников. Он объяснил фразу фигурой речи

«Сегодня санкции давят, и враги сидят в нашей области и ищут повод зацепить: там не убрали, тут не так — есть они у нас. Вы человек опытный, не обращайте внимания на эту ерунду. Всегда, как сегодня, вы уверенно говорили, показывайте им свое место», — обратился он к губернатору и добавил, что «Единая Россия» голосует за и берет на себя ответственность за все хорошее и плохое.