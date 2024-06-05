Денис Драгунский и Захар Прилепин стали финалистами премии «Большая книга»

Больше всего среди номинантов оказалось романов. Владимир Березин может получить награду за «Уранотипию», Алексей Варламов — за «Одсун. Роман без границ», Андрей Волос — за «Облака перемен», Денис Драгунский — за «Подлинную жизнь Дениса Кораблева», Мршавко Штапич — за «Устойчивое развитие».