Денис Драгунский и Захар Прилепин стали финалистами премии «Большая книга»

Стали известны финалисты литературной премии «Большая книга». Их имена опубликовали на сайте премии.
В шорт-лист претендентов вошли 14 авторов, среди них 4 женщины. Надю Алексееву номинировали за роман «Полунощница», Дарью Бобылеву — за «Магазин работает до наступления тьмы», Яну Вагнер — за «Тоннель», а Наталью Илишкину — за книгу «Улан Далай».
В финал попали сборник «Флегонт, Февруса и другие» Василия Аксенова, автобиография Михаила Шемякина «Моя жизнь: до изгнания», собрание рассказов «Собаки и другие люди» Захара Прилепина, художественные воспоминания Михаила Тарковского «42-й до востребования», биография «Батюшков не болен» Глеба Шульпякова.
Больше всего среди номинантов оказалось романов. Владимир Березин может получить награду за «Уранотипию», Алексей Варламов — за «Одсун. Роман без границ», Андрей Волос — за «Облака перемен», Денис Драгунский — за «Подлинную жизнь Дениса Кораблева», Мршавко Штапич — за «Устойчивое развитие».
Финалистов выбрали из лонг-листа «Большой книги», в который вошли 50 произведений. Всего на награды премии в этом году претендовали 346 работ. Их оценивал совет экспертов: Дмитрий Данилов, Евгений Абдуллаев, Евгения Декина, Алексей Андреев, Афанасий Мамедов и Валерия Пустовая.
«В экспертах „Большой книги“ боролись две тенденции — выбрать лучших из лучших и представить по возможности более широкую палитру сильных авторов, работающих сейчас в русской литературе. Победила вторая тенденция, чему лично я рад», — рассказал председатель совета Дмитрий Данилов.
Обладателей премии определит жюри из более ста человек. Победители станут известны в декабре — их наградят на торжественной церемонии в Доме Пашкова в Москве.