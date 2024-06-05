NYT рассказала об эффекте появления интернета у племени марубо: они сидят в соцсетях и смотрят порно

The New York Times рассказала, как изменилась жизнь людей племени марубо, живущих вокруг реки Итуи в тропических лесах Амазонки, после подключения к системе спутникового интернета Starlink Илона Маска.
По словам журналиста издания Джека Никаса, теперь многие жители деревни ведут «совершенно новый образ жизни». До сентября 2023 года у них были смартфоны, но не было доступа к интернету — они использовали гаджеты в основном для коммуникации и фотографий.
Интернет стал настоящим хитом среди жителей деревни. Одна из старейшин племени отметила, что поначалу все были «просто счастливы» новинке, однако со временем ситуация «сильно ухудшилась».
«Молодежь стала ленивой. Они учатся привычкам белых людей», — заявила она. Дошло до того, что страсть к онлайн-контенту начала мешать обычным и важным занятиям племени — например, охоте и земледелию.
По словам Никаса, представители племени смотрят порно, становятся жертвами мошенников, сидят в соцсетях, играют в жестокие видеоигры и потребляют массу дезинформирующего контента.
Старейшинам пришлось вводить новые правила — теперь интернет доступен только по несколько часов утром и вечером, а также все воскресенье. Несмотря на негативные моменты, старейшина подчеркивает, что появление подключения к Starlink положительно повлияло на жителей племени. «Это уже спасло жизни», — сказала она.