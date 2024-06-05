Стримершу YokoBovich приговорили к 5,5 года за рассказ о Буче

Останкинский суд Москвы приговорил Twitch-стримершу Анну Бажутову (YokoBovich) к 5,5 года колонии за рассказ о Буче в одном из стримов. Об этом сообщают ТАСС и «Осторожно, новости».
Суд признал Бажутову виновной в распространении фейков о Российской армии. В суде решили, что стримерша действовала по мотиву политической ненависти, осознавала противоправный характер и общественную опасность своих действий, допускала, что они подорвут авторитет российской власти и армии.
Поводом для обвинения стал ее стрим на Twitch в апреле 2022 года, в котором она рассказала про «русских оккупантов», зачитала сообщение донатера и сделал сигну (фотографию с надписью на листке) с упоминанием событий в Буче.
Фрагменты ее стрима распространились в Z-каналах и на ресурсах основателя «Мужского государства»* Владислава Позднякова. Их подписчики угрожали девушке расправой и призывали завести на нее уголовное дело, отмечали «Осторожно, новости».
Бажутову арестовали в августе 2023 года. С учетом времени, проведенного в СИЗО, ей предстоит пробыть в колонии более 4 лет.
В своем последнем слове она называла судью «хорошим человеком» и просила назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы. Гособвинение запрашивало 6 лет.
* «Мужское государство» признано в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.