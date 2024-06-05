Вышел новый трейлер хоррора «Максин XXX» от A24

Первый фильм хоррор-саги — «X» — вышел в 2022 году. В центре сюжета оказалась группа молодых людей, которые приезжают на ферму в Техасе, чтобы снять фильм для взрослых. Однако вскоре они понимают, что хозяева ранчо далеко не настолько дружелюбны, как кажется на первый взгляд.