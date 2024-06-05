Вышел новый трейлер хоррора «Максин XXX» от A24

Студия A24 представила новый трейлер хоррора «Максин XXX» — заключительной части трилогии «X». Премьера фильма состоится 5 июля.
События картины развернутся сразу после кровавой бойни на ферме в фильме «X». В предстоящем фильме Максин приезжает в Лос-Анджелес, чтобы продолжить карьеру в порно. Ее планы на успех осложняет появление таинственного убийцы, известного как Ночной Преследователь, который попадает на свободу.
Как и в предыдущих частях хоррор-франшизы — «X» и «Перл», — главную роль в ленте исполнила Миа Гот. Кроме нее, в актерский состав вошли Кевин Бейкон, Элизабет Дебики и Джанкарло Эспозито, Лили Коллинз, Мишель Монахан и Бобби Каннавале, а также музыканты Мозес Самни и Холзи.
Первый фильм хоррор-саги — «X» — вышел в 2022 году. В центре сюжета оказалась группа молодых людей, которые приезжают на ферму в Техасе, чтобы снять фильм для взрослых. Однако вскоре они понимают, что хозяева ранчо далеко не настолько дружелюбны, как кажется на первый взгляд.