Вышел новый трейлер хоррора «Максин XXX» от A24

Сегодня в 16:23
Фото: A24/YouTube

Студия A24 представила новый трейлер хоррора «Максин XXX» — заключительной части трилогии «X». Премьера фильма состоится 5 июля.

События картины развернутся сразу после кровавой бойни на ферме в фильме «X». В предстоящем фильме Максин приезжает в Лос-Анджелес, чтобы продолжить карьеру в порно. Ее планы на успех осложняет появление таинственного убийцы, известного как Ночной Преследователь, который попадает на свободу.

Как и в предыдущих частях хоррор-франшизы — «X» и «Перл», — главную роль в ленте исполнила Миа Гот. Кроме нее, в актерский состав вошли Кевин Бейкон, Элизабет Дебики и Джанкарло Эспозито, Лили Коллинз, Мишель Монахан и Бобби Каннавале, а также музыканты Мозес Самни и Холзи.

Первый фильм хоррор-саги — «X» — вышел в 2022 году. В центре сюжета оказалась группа молодых людей, которые приезжают на ферму в Техасе, чтобы снять фильм для взрослых. Однако вскоре они понимают, что хозяева ранчо далеко не настолько дружелюбны, как кажется на первый взгляд.

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