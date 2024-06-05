Билл Гейтс выпустит мемуары о жизни до создания Microsoft

Основатель Microsoft Билл Гейтс анонсировал автобиографическую книгу «Source Code: My Beginnings». Она выйдет в 2025 году, передает The Guardian. В мемуарах миллиардер расскажет о своей жизни до создания компании Microsoft в 1975 году: своем детстве с Сиэтле, учебе и исключении из Гарварда.
«Я нахожусь в поле зрения общественности с 20 лет, но многое из моей жизни до этого времени не очень известно. За эти годы меня часто спрашивали о моем воспитании, учебе в Гарварде и создании компании. Эти вопросы заставили меня понять, что людям может быть интересен мой путь и факторы, повлиявшие на него», — написал Гейтс в своем блоге Gates Notes.
По словам филантропа, в книгу войдут «одни из самых трудных моментов его ранней жизни», в том числе ощущение себя неудачником в детстве, конфликты с родителями в подростковом возрасте, внезапная смерть близкого человека и проблемы с учебой. «[В книге] я рассказываю о том, как бросить школу, чтобы сделать ставку на индустрию, которой еще не существует», — написал Гейтс.
Британский издатель Гейтса Penguin Press назвал предстоящую книгу «теплым, мудрым и откровенным автопортретом одного из самых влиятельных людей нашего времени». «Source Code: My Beginnings» станет пятой книгой создателя Microsoft. Ранее он выпускал работы «Дорога в будущее» (1995) о последствиях революции в области персональных компьютеров, «Бизнес со скоростью мысли» (1999) об интеграции бизнеса и технологий, «Как нам избежать климатической катастрофы» (2021) и «Как предотвратить следующую пандемию» (2022).