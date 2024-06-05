Билл Гейтс выпустит мемуары о жизни до создания Microsoft

«Я нахожусь в поле зрения общественности с 20 лет, но многое из моей жизни до этого времени не очень известно. За эти годы меня часто спрашивали о моем воспитании, учебе в Гарварде и создании компании. Эти вопросы заставили меня понять, что людям может быть интересен мой путь и факторы, повлиявшие на него», — написал Гейтс в своем блоге Gates Notes.