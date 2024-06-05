Шон Леви может стать режиссером новых «Мстителей»

Сегодня в 16:30
Фото: «Мечта Робина»/Quotable Pictures

Режиссер «Дэдпула и Росомахи» Шон Леви возглавляет список кандидатов на позицию режиссера новой части «Мстителей», сообщил Deadline. По информации источников издания, постановщику вручили последнюю версию сценария, однако его участие в проекте еще не подтверждено.

Кандидатура Леви стала для студии приоритетной в преддверии выхода фильма «Дэдпул и Росомаха», который, по предварительным данным, должен иметь огромный успех в прокате. При этом Леви также активно работает над последним сезоном «Очень странных дел», а также над картиной по «Звездным воинам».

В прошлом режиссерами блокбастеров франшизы «Мстители» выступали Джосс Уидон, снявший первые два фильма серии, и братья Руссо, поработавшие над «Войной бесконечности» и «Финалом».

Последний из них стал самым кассовым фильмом всех времен, собрав в мировом прокате 2,8 млрд долларов. В 2021 году первую строчку вновь занял «Аватар» Джеймса Кэмерона, вышедший в повторный прокат в Китае.

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