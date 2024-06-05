Шон Леви может стать режиссером новых «Мстителей»

Кандидатура Леви стала для студии приоритетной в преддверии выхода фильма «Дэдпул и Росомаха», который, по предварительным данным, должен иметь огромный успех в прокате. При этом Леви также активно работает над последним сезоном «Очень странных дел», а также над картиной по «Звездным воинам».