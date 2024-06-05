Боливия хочет поставлять мясо ламы в Россию

Сегодня в 14:43
Фото: Chris/Unsplash

Боливия подала запрос на экспорт мяса ламы в Россию. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на директора национальной службы по фитосанитарному контролю и безопасности продуктов питания Хавьера Суареса.

«У нас прошла встреча с российской делегацией, где мы договорились продолжить экспорт говядины и дать начало запросу со стороны Боливии на экспорт мяса (семейства) верблюдовых», — сказал он.

По словам Суареса, мясо ламы из Боливии «высокого качества, в нем мало холестерина». «В Боливии насчитывается около 4 миллионов верблюдовых, включая лам и альпак, и есть возможность экспортировать этот продукт в разные страны мира», — отметил он.

Запрос на экспорт мяса ламы из Боливии был принят Россией к рассмотрению. Россельхознадзор в ответ запросил информацию о производителе такого мяса и об эпизоотической ситуации в стране.

Обычно мясо ламы употребляют в пищу в тех странах, где и производят. Это, к примеру, Боливия и Чили. В Европе такой продукт считается экзотическим.

По итогам 2023 года лидером по экспорту мяса в Россию стала Беларусь. Страна поставила половину всего ввезенного мяса — 293 тыс. тонн. За ней идут Бразилия (111 тыс. тонн), Парагвай и Аргентина (по 42 тыс.), Китай (19 тыс.).

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