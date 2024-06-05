Боливия хочет поставлять мясо ламы в Россию

По словам Суареса, мясо ламы из Боливии «высокого качества, в нем мало холестерина». «В Боливии насчитывается около 4 миллионов верблюдовых, включая лам и альпак, и есть возможность экспортировать этот продукт в разные страны мира», — отметил он.