Треть населения России может страдать ожирением

Директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Министерства здравоохранения РФ Наталья Мокрышева также сообщила об ожирении у каждого третьего россиянина. В эту группу отнесли и людей с тяжелым ожирением, у которых индекс массы тела составляет больше 30, и тех, у кого есть предызбыточный вес. Ситуацию с ожирением среди детей Мокрышева назвала катастрофической.