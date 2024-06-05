Треть населения России может страдать ожирением

Каждый третий россиянин может страдать ожирением, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на замминистра здравоохранения РФ Евгения Камкина.
По данным Минздрава на 2023 год, в России ожирением страдают почти 2,5 млн человек — 2% от населения страны. Однако, по мнению Камкина, официальная статистика может расходиться с реальной картиной.
«По данным эпидемиологических исследований, их количество гораздо больше и может составлять до трети всего населения», — заявил он на Петербургском международном экономическом форуме.
По его мнению, причиной ситуации стала самоизоляция во время пандемии коронавируса. «Мы понимаем, что если проанализировать ситуацию, связанную с тем, что ВОЗ называет основные факторы риска смерти, то на долю именно избыточного веса приходится 2,8 млн смертей, или 4,8%», — отметил Камкин.
Наибольший рост количества страдающих ожирением отметили среди подростков 15–17 лет. В этой возрастной группе заболеваемость на 100 000 населения в 2023 году составила 3683 случая. По словам замминистра, если ситуация не изменится, экономический ущерб от ожирения к 2050 году составит 4% от ВВП.
Директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Министерства здравоохранения РФ Наталья Мокрышева также сообщила об ожирении у каждого третьего россиянина. В эту группу отнесли и людей с тяжелым ожирением, у которых индекс массы тела составляет больше 30, и тех, у кого есть предызбыточный вес. Ситуацию с ожирением среди детей Мокрышева назвала катастрофической.