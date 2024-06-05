Сын передразнил отца во время выступления в конгрессе США

В США сын представителя Республиканской партии Джона Роуза затмил его выступление в палате представителей. Об этом пишет Associated Press (AP).
В начале речи шестилетний Гай Роуз смотрел прямо в камеру, улыбаясь во весь рот. Затем ему стало скучно слушать отца, и он стал корчить рожи.
В это время Роуз говорил серьезную речь, в которой осуждал решение присяжных, которые признали бывшего президента Дональда Трампа виновным в подлоге финансовой документации.
«Как адвокат, я могу сказать вам, что 30 мая станет одной из самых печально известных дат в американской истории», — сказал он в какой‑то момент.
После выступления представитель партии написал в своих соцсетях: «Вот что случается, когда я говорю своему сыну Гаю улыбнуться в камеру для своего младшего брата».
«Он что‑то знает», — отметил пресс-секретарь лидера республиканцев в сенате Даг Андрес, опубликовав снимок, на котором ребенок держит руки в треугольнике перед своим лицом.